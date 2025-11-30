Успеть до морозов. Как подготовить растения и плодовые деревья к зиме

Зима для любых растений — это стресс, некоторым из них она грозит гибелью. Как уберечь посадки от холода, почему полезно сажать культуры в снег, какие работы нужно провести на даче зимой — в материале NEWS.ru.

Какие растения можно посадить зимой

Поздней осенью или в декабре, если земля не сильно промерзла и минусовая температура не устоялась, но выпал снег, в саду можно высадить луковичные — тюльпаны, нарциссы и крокусы, рассказала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова.

«На даче можно посадить плодовые или декоративные деревья. В начале декабря, если земля не слишком замерзла и ее еще можно копать, в снег высаживают розы», — пояснила эксперт.

В конце ноября можно посадить подзимнюю морковь или свеклу. В этом случае необходимо заранее подготовить грядку и сухую землю, чтобы засыпать растения.

Почему полезно высаживать растения в снег

По словам опрошенных NEWS.ru садоводов, снег хорошо защищает посадки от мороза. При малоснежной зиме рекомендуется накидывать его на грядки.

«К тому же в снегу консервируется влага, которая потребуется растениям весной», — рассказала NEWS.ru член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова.

Как высаживать растения зимой в снег

Нужно готовиться к поздней посадке луковичных, пока еще тепло. Следует выделить для этого часть грядки и накрыть ее куском линолеума или рубероида, отметила Самойлова.

«В таком случае, даже если выпадет снег и ударит мороз, земля не замерзнет. В начале зимы она промерзает только на 5–10 см. Этот слой можно пробить и посадить в него луковичные, засыпав почвой», — объяснила эксперт.

В случае с плодовыми деревьями нужно заранее подготовить яму для посадки и внести в нее удобрения. После этого следует присыпать саженец землей и обмотать нетканым материалом, сказала она. Его можно согнуть в форме дуги как можно ниже, зафиксировав между двух опор, чтобы он оказался под снегом и сохранился, подчеркнула Самойлова.

«Розы в этот период сажают как обычно, поливают и сразу же накрывают, засыпая горочкой сухого торфа до середины ствола и листьями. Затем над ними ставят дуги по высоте стеблей и накрывают несколькими слоями нетканого материала», — заявила садовод.

Желательно сажать растения в снег в феврале, когда покров еще устойчив, сказала Воронова. Таким образом сеют многолетние цветы или зелень. Нужно рассыпать семена по слою снега и накрыть снегом. Это защищает растения от птиц и ветра.

«Нужно произвольно раскидать семена цветов и накрыть слоем снега. Их не следует поливать», — подчеркнула эксперт.

Как защитить растения от холода зимой

Иногда дачники приобретают растение слишком поздно и не успевают его посадить. В таком случае можно прикопать саженец — поместить его в земляную канаву и засыпать землей, чтобы вместе со снегом она укрывала растение от мороза. Это позволяет сохранить посадочный материал до весны, заметила Самойлова. Прикоп еще называют природным погребом или холодильником.

«Если растения находятся в горшках, их нужно уложить горизонтально в меже между двумя грядками и накрыть нетканым материалом плотностью 60 г/м². Желательно оборачивать в три-четыре слоя. Чтобы усилить защиту от мороза, можно полностью накрыть две грядки», — отметила эксперт.

Если у растения открытая корневая система, то прикоп делают на той грядке, которая весной понадобится позже остальных. Посредине нее формируют горизонтальную траншею и укладывают саженцы так, чтобы они были под углом 45 градусов, а их верхушка торчала из земли. Затем их накрывают почвой, ставят дуги не выше 20 сантиметров и застилают материалом.

«Весной, как только оттает снег и можно будет раскопать землю, саженцы высаживают на постоянное место или помещают в горшки», — сказала Самойлова.

Какие еще работы нужно провести на даче зимой

Поздней осенью и зимой дачникам нужно проделать много работы, рассказал NEWS.ru председатель Московского союза садоводов России Андрей Туманов. По его словам, сначала необходимо обязательно убрать с грядки растительные остатки: пораженную фитофторой картофельную ботву, необработанные томаты, больные, мумифицированные плоды, а также гнилую падалицу. Все это следует закопать.

«Необязательно убирать опавшие листья, если они здоровые. Даже хорошо, что они останутся до весны. Скорее всего, листья перепреют и превратятся в удобрения», — заметил Туманов.

