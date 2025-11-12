Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 06:20

Дачникам раскрыли лайфхак, как уберечь плодовые деревья от гибели зимой

Депутат Чаплин: листва здоровых плодовых деревьев зимой согреет корни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Опавшие листья здоровых плодовых деревьев зимой служат естественным утеплителем для корней, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Однако, по его словам, опавшую листву с растений, находящихся в болезненном состоянии, следует убирать.

Листву из-под плодовых деревьев, особенно если они болели в этом сезоне, лучше аккуратно собрать и закомпостировать. Это предотвратит зимовку возбудителей болезней непосредственно под растениями. Однако здоровую листву с других деревьев можно оставить в приствольных кругах — она послужит естественным утеплителем для корней, — посоветовал Чаплин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что за образование сугробов рядом с дачным участком может быть наложен значительный штраф. По его словам, садовое некоммерческое товарищество имеет право обратиться в суд для определения виновника.

Садовод Светлана Самойлова ранее порекомендовала собирать урожай яблок до наступления холодов, особенно если планируется его длительное хранение на зиму. По ее словам, также не следует откладывать сбор айвы.

