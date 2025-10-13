Россиянам рассказали, какие плоды лучше убрать до заморозков Садовод Самойлова: урожай яблок и айвы лучше убирать до первых заморозков

Урожай яблок лучше собирать, не дожидаясь похолодания в минус 4 градуса, особенно, если планируется хранить плоды всю зиму, посоветовала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. Она также рекомендовала не затягивать со сбором айвы. Однако, если плоды подморозило — это не повод их выбрасывать, указала специалист.

Это удивительно, но ее крепкие плоды не выдерживают и легкого минуса. Кстати, если случилось так, что плоды айвы подмерзли, ее можно сразу положить в морозилку. К примеру, я собираю айву порционно по 10-15 штук в пакеты и закладываю в морозилку. И затем всю зиму пью с ней чай, используя вместо лимона. Режу на половинки, — поделилась опытом блогер.

По словам Самойловой, айва очень популярна у садоводов, из нее также делают варенье.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что перед наступлением заморозков необходимо провести сбор моркови и белокочанной капусты. По его словам, это обеспечит сохранение урожая в надлежащем состоянии для долгосрочного хранения.