Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 06:20

Дачникам рассказали, какой урожай нужно успеть собрать до заморозков

Депутат Чаплин: до заморозков нужно собрать морковь и белокочанную капусту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перед наступлением заморозков необходимо провести сбор моркови и белокочанной капусты, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, это обеспечит сохранение урожая в надлежащем состоянии для долгосрочного хранения.

В октябре наш труд в огороде еще не окончен. Необходимо уделить внимание поздним сортам белокочанной капусты, тыкве и корнеплодам — моркови и свекле. Их уборку следует провести до первых серьезных заморозков, чтобы овощи были пригодны для длительного хранения. Кроме того, это идеальное время для сбора целебных осенних ягод, таких как калина, облепиха и шиповник, которые являются природным источником витаминов и помогают укрепить иммунитет в холодное время года, — отметил Чаплин.

Специалист по садоводству Светлана Самойлова заявила, что в конце октября рекомендуется производить посев семян определенных видов зеленых культур в теплицу. По ее словам, там температурный режим является более благоприятным по сравнению с открытым грунтом, что позволяет осуществить посев в последние дни месяца.

урожай
советы
дачники
депутаты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Около 700 компаний вовлечены в преступную схему экс-владельца «Югра»
В Финляндии обвинили Россию в якобы нарушении 10 принципов
К чему снится ехать в поезде: толкование для мужчин и женщин
Трамп принял резкое решение по Венесуэле
Дачникам рассказали, какой урожай нужно успеть собрать до заморозков
Монеточке грозит крупный штраф
Белорусский омлет — вкуснейшая драчена. Простейший рецепт!
Психолог назвала топ-6 способов легко побороть бессонницу
ВСУ в огневом мешке, Харьков во тьме: успехи ВС РФ к утру 7 октября
До 127 тысяч рублей. В РФ вырастут страховые выплаты: что это, кому положены
К чему снится могилы и кладбище: важные знаки подсознания
Евросоюз хочет ввести пошлину в 50% всему миру для одного товара
Марочко заявил, что военные ВС РФ запирают ВСУ в огневой мешок у Каменки
Зоопсихолог дала совет, как отучить кота точить когти о мебель
ВСУ начали использовать гигантские беспилотники размером с «Жигули»
Юрист раскрыл, можно ли продать ипотечную квартиру
Боец ВС РФ одним выстрелом уничтожил пять штурмовиков ВСУ
ВСУ попытались атаковать Москву
Трамп назвал Грету Тунберг забывшей о защите окружающей среды проказницей
Россиян не пускают в другие страны из-за дефекта в паспорте: что за ошибка
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.