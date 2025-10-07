Дачникам рассказали, какой урожай нужно успеть собрать до заморозков Депутат Чаплин: до заморозков нужно собрать морковь и белокочанную капусту

Перед наступлением заморозков необходимо провести сбор моркови и белокочанной капусты, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, это обеспечит сохранение урожая в надлежащем состоянии для долгосрочного хранения.

В октябре наш труд в огороде еще не окончен. Необходимо уделить внимание поздним сортам белокочанной капусты, тыкве и корнеплодам — моркови и свекле. Их уборку следует провести до первых серьезных заморозков, чтобы овощи были пригодны для длительного хранения. Кроме того, это идеальное время для сбора целебных осенних ягод, таких как калина, облепиха и шиповник, которые являются природным источником витаминов и помогают укрепить иммунитет в холодное время года, — отметил Чаплин.

Специалист по садоводству Светлана Самойлова заявила, что в конце октября рекомендуется производить посев семян определенных видов зеленых культур в теплицу. По ее словам, там температурный режим является более благоприятным по сравнению с открытым грунтом, что позволяет осуществить посев в последние дни месяца.