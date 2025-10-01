Перечислены растения, которые можно сажать в теплицу под зиму Садовод Самойлова: в теплицу под зиму можно сажать шпинат и руколу

В конце октября можно сеять семена некоторых видов зелени в теплицу, рассказала в беседе с NEWS.ru садовод, блогер Светлана Самойлова. Она пояснила, что температура там выше, чем в открытом грунте, поэтому посев переносится на последние дни месяца.

В теплицу рекомендую сеять шпинат и руколу, для того чтобы уже в середине-конце апреля у вас была свежая зелень на столе. Напомню о том, что шпинат выдерживает похолодание до минус 2 градусов, еще 2 градуса отрицательных температур возьмет на себя теплица. И выходит, что после минус 4-5 у вас будет все равно свежая, прекрасная, не замерзшая зелень шпината, — резюмировала эксперт.

Ранее садовод Андрей Туманов посоветовал садоводам и дачникам не выбрасывать органический мусор в контейнер или за забор. По его словам, правильнее утилизировать все лишнее прямо на участке. Он также рекомендовал не убирать листья с земли, поскольку они обеспечат почву питанием.

При этом он уточнил, что, если листья больные, их лучше не оставлять на земле, а закопать по аналогии с гнилыми яблоками. В противном случае они будут множить поры и впоследствии заразят здоровые растения.