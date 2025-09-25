Дачникам рассказали, как правильно утилизировать садовый мусор

Органический мусор не следует выбрасывать в контейнер или за забор — правильнее утилизировать все лишнее прямо на участке, заявил «Вечерней Москве» садовод Андрей Туманов. Он также посоветовал не убирать листья с земли, поскольку они обеспечат почву питанием.

Сжечь ветки можно в печи. Яблоки можно закопать в огороде или теплице — в последней температура выше, поэтому переработаются отходы очень быстро. Садовые культуры утилизируем в огороде, а огородные — в саду, — предложил Туманов.

При этом он уточнил, что, если листья больные, их лучше не оставлять на земле, а закопать по аналогии с гнилыми яблоками. В противном случае они будут множить поры и впоследствии заразят здоровые растения.

Ранее Туманов заявил, что при подготовке грядок к зиме рекомендуется вносить в них специальные вещества, чтобы нейтрализовать повышенную кислотность грунта. По его словам, они помогут увеличить урожай в новом сезоне.