23 сентября 2025 в 16:41

Садовод раскрыл, как увеличить плодородие почвы осенью

Садовод Туманов: в почву нужно внести раскислители, чтобы она стала плодороднее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При подготовке грядки к зиме рекомендуется вносить в нее специальные вещества, чтобы нейтрализовать повышенную кислотность грунта, рассказал NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, они помогут увеличить урожай в новом сезоне. Он отметил, что делать это нужно каждый год.

В московском регионе в основном почвы кислые и слабокислые, что сказывается на состоянии растений. Перевод их в более нейтральные Ph увеличит урожай. Поэтому каждый год в землю вносятся специальные раскислители: доломитовая мука, песчаная зола, известь. Что-то из них продается в хозяйственных магазинах, — отметил эксперт.

По его словам, также в землю можно вносить компост, фосфорно-калийные и органические удобрения. При этом использовать опавшие яблоки и фрукты как удобрения нужно с осторожностью.

Падалицу следует закапывать у себя на участке. Сверху нужно добавить слой земли, особенно если используете садовые больные остатки. Они быстро перегнивают, а корни растений будут использовать эту органику , — сообщил Туманов.

Ранее Туманов объяснил, что российские дачники давно перестали удобрять почву навозом, так как в нем много сорняков и бактерий. Однако для закладывания в почву компостом его еще используют.

почва
сады
урожай
дачи
растения
Степанида Королева
С. Королева
