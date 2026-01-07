Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 08:01

Вишенка на грядке: как вырастить самые сладкие помидорки черри, которые перезимуют на кухне

Читайте нас в Дзен

Хотите, чтобы на вашем столе с лета до зимы были собственные сладкие помидорки? Тогда присмотритесь к томатам черри! Эти малыши не только очень вкусные, но и удивительно лежкие. Некоторые сорта могут радовать вас свежими плодами почти до весны.

Чтобы получить богатый урожай, выращивайте черри через рассаду. В теплице оставляйте между кустами 35–45 сантиметров, а в открытом грунте — все 50 см. Не забывайте их закалять перед высадкой. Уход прост: подкармливайте раз в две недели фосфорно-калийными удобрениями, удаляйте пасынки, оставляя один главный стебель и 2–3 сильные ветки, и обрывайте нижние пожелтевшие листья для лучшего проветривания.

Среди самых сладких сортов обязательно попробуйте «Черную вишню» с плодами 15–20 граммов, «Монетку» (15–25 г), которая плодоносит даже на подоконнике, «Принц Боргезе», «Летнее солнце» (до 20 г) и урожайную «Спокусу» (до 20 г). Как делится одна огородница, ее «Черная вишня» лежала свежей аж до февраля!

Ранее сообщалось, что каждый дачник мечтает о богатом урожае томатов, но мало кто знает, что правильный выбор сортов — залог успеха. Смешивая разные разновидности, можно обеспечить себя свежими помидорами для салатов, консервации и длительного хранения. Особое внимание стоит уделить гибриду «Зазимок F1», способному сохранять свежесть до февраля без потери вкуса.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот краснодарский соус с яблоками и специями стал моей любимой заменой кетчупу — готовлю банками
Общество
Этот краснодарский соус с яблоками и специями стал моей любимой заменой кетчупу — готовлю банками
Гениально — не иначе: закуска-рулет из 4 ингредиентов за 5 минут. Кладем на поджаристый хлеб
Общество
Гениально — не иначе: закуска-рулет из 4 ингредиентов за 5 минут. Кладем на поджаристый хлеб
Секреты быстрых всходов: как помочь семенам проснуться и порадовать вас дружными ростками
Общество
Секреты быстрых всходов: как помочь семенам проснуться и порадовать вас дружными ростками
Картофель без дырок и потерь: простой способ защитить урожай от проволочника с помощью березовых листьев прямо при посадке
Общество
Картофель без дырок и потерь: простой способ защитить урожай от проволочника с помощью березовых листьев прямо при посадке
Двери примерзли? Не дергайте! Простые хитрости согреют авто без вреда
Общество
Двери примерзли? Не дергайте! Простые хитрости согреют авто без вреда
помидоры
урожай
советы
грядки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России займутся мониторингом экономического положения пенсионеров
В США сделали мрачный прогноз для Европы по кризису на Украине
Раскрыто, как приумножить свободный миллион рублей в России в 2026 году
Российский вратарь помог добиться самой громкой победы сезона НХЛ
Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
«Как раз по погоде»: панде Катюше подарили бамбуковые санки
Захарова назвала слово, которым в СБ ООН описали ситуацию с Мадуро
Неловкие ситуации с подарками: как исправить конфуз на празднике
Раскрыто наиболее популярное туристическое направление у одиночек
В Верховном суде рассказали, какие вещи чаще всего конфискуют у россиян
Саудовская Аравия атаковала сепаратистские войска в одной стране
Адвокат Мадуро стал «звездой судебных разбирательств»
Лучшее блюдо на Рождество: куриная грудка в духовке в апельсиновом соусе
Составлен список советов для инвесторов-новичков
Наступление ВС РФ в Донбассе 7 января: ситуация у Славянска и Краматорска
Макрон допустил ввод «тысяч французских солдат» на Украину
Мерц пожаловался Зеленскому, что устал терпеть украинских беженцев
В НАТО преподнесли Путину неожиданно хорошие новости
Океанолог предупредил о возможной катастрофе из-за ледника Судного дня
В ГД анонсировали индексацию материнского капитала
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.