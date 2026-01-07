Вишенка на грядке: как вырастить самые сладкие помидорки черри, которые перезимуют на кухне

Хотите, чтобы на вашем столе с лета до зимы были собственные сладкие помидорки? Тогда присмотритесь к томатам черри! Эти малыши не только очень вкусные, но и удивительно лежкие. Некоторые сорта могут радовать вас свежими плодами почти до весны.

Чтобы получить богатый урожай, выращивайте черри через рассаду. В теплице оставляйте между кустами 35–45 сантиметров, а в открытом грунте — все 50 см. Не забывайте их закалять перед высадкой. Уход прост: подкармливайте раз в две недели фосфорно-калийными удобрениями, удаляйте пасынки, оставляя один главный стебель и 2–3 сильные ветки, и обрывайте нижние пожелтевшие листья для лучшего проветривания.

Среди самых сладких сортов обязательно попробуйте «Черную вишню» с плодами 15–20 граммов, «Монетку» (15–25 г), которая плодоносит даже на подоконнике, «Принц Боргезе», «Летнее солнце» (до 20 г) и урожайную «Спокусу» (до 20 г). Как делится одна огородница, ее «Черная вишня» лежала свежей аж до февраля!

Ранее сообщалось, что каждый дачник мечтает о богатом урожае томатов, но мало кто знает, что правильный выбор сортов — залог успеха. Смешивая разные разновидности, можно обеспечить себя свежими помидорами для салатов, консервации и длительного хранения. Особое внимание стоит уделить гибриду «Зазимок F1», способному сохранять свежесть до февраля без потери вкуса.