Томат, который хранится до февраля: секрет дачников для богатого урожая и длительного хранения

Каждый дачник мечтает о богатом урожае томатов, но мало кто знает, что правильный выбор сортов — залог успеха. Смешивая разные разновидности, можно обеспечить себя свежими помидорами для салатов, консервации и длительного хранения. Особое внимание стоит уделить гибриду «Зазимок F1», способному сохранять свежесть до февраля без потери вкуса.

Растение детерминантное, достигает 1,2 м, формируется в два стебля и требует подвязки. Гибрид неприхотлив, устойчив к болезням, а с одного куста можно собрать более 10 кг плодов. Томаты округлые, до 200 г, с плотной кожицей и мясистой красной мякотью. Их снимают слегка зелеными для хранения. «Зазимок F1» отлично переносит транспортировку и подходит как для употребления свежими, так и для переработки и консервации, обеспечивая дачника качественными помидорами на долгие месяцы.

Ранее сообщалось, что гибридные томаты давно полюбились огородникам за их выносливость и щедрый урожай. Они лучше переносят капризы погоды и реже болеют, а плоды получаются ровными и вкусными. Такой вариант особенно удобен тем, кто хочет результат без лишних хлопот.