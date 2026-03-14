Посадили весной — любуетесь в июле: три цветка, которые зацветут уже через два месяца

Мечтаете о клумбе, которая уже в первый год после весенней посадки взорвется буйным цветением? Обратите внимание на эти три цветка — они зацветут уже через два месяца.

Посадите георгины-однолетки из семян, например сорт «Веселые ребята». Эти неприхотливые растения при посеве на рассаду в марте — апреле или даже прямым посевом в грунт в мае зацветают в июле и цветут непрерывно до самых заморозков, образуя пышные кустики, сплошь усыпанные крупными яркими соцветиями самых разнообразных оттенков.

Другой чемпион по скорости и обилию цветения — цинния, которая при весеннем посеве зацветает уже через 2–2,5 месяца и радует крупными, похожими на георгины цветами до осени. А петуния, высаженная рассадой весной, к середине лета превращается в пышные каскады, усыпанные сотнями цветков. Эти растения подарят вам настоящее цветочное буйство в первый же сезон. Все просто: посадили весной — любуетесь в июле.

