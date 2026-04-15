15 апреля 2026 в 23:59

В Геленджике ограничили прием и отправку авиарейсов

Росавиация: в аэропорту Геленджика введены временные ограничения на полеты

Воздушная гавань в Геленджике объявила о введении временных ограничений на выполнение авиарейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Решение затрагивает как прием, так и отправление воздушных судов.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в аэропорту Владивостока самолет авиакомпании «Аврора» подал сигнал бедствия 7700 и прервал взлет. Воздушное судно остановилось в пределах взлетно-посадочной полосы. Точная причина происшествия пока не раскрывается.

До этого Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропорта Екатеринбурга (Кольцово). Ведомство сообщило, что воздушная гавань временно не принимала и не отправляла воздушные суда. Позднее ограничения сняли.

Кроме того, пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines экстренно приземлился в США из-за необычного запаха в салоне. Инцидент произошел 7 апреля на рейсе, следовавшем из округа Ориндж (Южная Калифорния) в Сиэтл. После посадки самолет вывели из эксплуатации для технического обследования. Всех пассажиров разместили в отелях и обеспечили питанием, им перебронировали билеты на альтернативные рейсы.

