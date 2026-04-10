Временные ограничения введены в российском аэропорту

Росавиация ввела временные ограничительные меры в аэропорту Екатеринбурга

Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропорта Екатеринбурга (Кольцово). Ведомство сообщило, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

Причины введения ограничений традиционно не раскрываются, однако подобные меры обычно связаны с обеспечением безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний.

Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении Росавиации.

Информация о снятии ограничений будет предоставлена дополнительно после нормализации обстановки. Остальные детали пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи перешел на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий, экипажи пяти рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что в районе аэропорта идет дождь, местами сильный, отмечаются грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Всего 9 апреля в сочинском аэропорту посадку совершили уже 10 рейсов, вылетели 12 бортов. Службы аэропорта усилены для оперативного обслуживания пассажиров.

Диетолог ответила, к чему может привести употребление спортивного протеина
«Самолет вылетел»: российская делегация отправилась за Благодатным огнем
Названы причины, почему Африка отвернулась от Франции в пользу России
Временные ограничения введены в российском аэропорту
«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО
Остров Бали лишился «русских» и «украинских» деревень
Налет БПЛА на Волгоградскую область 10 апреля: разрушения, что известно
Иран попытались уличить в плохой работе в Ормузском проливе
Составлен список продуктов, которые на самом деле полезны для сердца
В МИД РФ озвучили планы Москвы в западном полушарии
Личная жизнь, драка с Гребенщиковым, любовь к Украине: как живет Иракли
Дроны ВСУ ударили по жилым домам в Волгоградской области
В Госдуме предложили революционную норму для кикшерингов
КСИР отчитался о своей деятельности за период перемирия
Силовики выявили число безвозвратных потерь ВСУ в Запорожской области
Протест против гламура, конфликт с Гагариной, абьюз: где сейчас Савичева
«Невежда и хамка»: Каллас бесит и РФ, и ЕС — когда ее отправят в отставку
SHOT: в южной части Волгограда прогремело не менее семи взрывов
«Прилетает и улетает»: стало известно о тайных путешествиях Маска по миру
Песков рассказал, как было принято решение о пасхальном перемирии
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

