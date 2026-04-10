Временные ограничения введены в российском аэропорту

Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропорта Екатеринбурга (Кольцово). Ведомство сообщило, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

Причины введения ограничений традиционно не раскрываются, однако подобные меры обычно связаны с обеспечением безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний.

Информация о снятии ограничений будет предоставлена дополнительно после нормализации обстановки. Остальные детали пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи перешел на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий, экипажи пяти рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что в районе аэропорта идет дождь, местами сильный, отмечаются грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Всего 9 апреля в сочинском аэропорту посадку совершили уже 10 рейсов, вылетели 12 бортов. Службы аэропорта усилены для оперативного обслуживания пассажиров.