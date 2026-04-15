Еще 94 сотрудника АЭС «Бушер» вернулись в Россию

Посольство РФ сообщило об отправке 94 сотрудников АЭС «Бушер» в Россию

Еще 94 гражданина России, прибывшие из Ирана в Армению, отправились на родину в рамках очередного этапа эвакуации специалистов АЭС «Бушер», сообщила в Telegram-канале пресс-служба посольства РФ в Ереване. Эвакуация проходила 15 апреля.

Пятнадцатого апреля в ходе очередного этапа эвакуации сотрудников АЭС «Бушер» еще 94 гражданина России, прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход «Нурдуз»/«Агарак», отправились на родину, — говорится в публикации.

Также представители посольства сообщили, что вместе с россиянами вывезены граждане Белоруссии. В дипмиссии выразили благодарность властям Армении за помощь в организации транзита сотрудников госкорпорации «Росатом».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на происшествие, случившееся на АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, ситуация была очень опасной.

В начале апреля стало известно, что по атомной электростанции «Бушер», расположенной в Иране, нанесли удар военные США. Атака не повлияла на работу объекта и не причинила сильного вреда, однако в результате происшествия погиб один сотрудник.

