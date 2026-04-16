Предотвращаем сколиоз у детей: шесть советов врача, спасающих спину

Сколиоз — одна из наиболее распространенных патологий позвоночника у детей. Если к пяти годам нарушение осанки наблюдается у 10% малышей, то к 16 годам проблемы со спиной выявляют у 75% подростков. Из них 10% связаны со сколиозом. NEWS.ru поговорил с травматологом-ортопедом Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамилем Термитовым и узнал, как защитить детский позвоночник от искривления.

Какие первые признаки сколиоза у детей

На начальных стадиях довольно сложно обнаружить развитие сколиоза у ребенка. Родителям следует обращать внимание на некоторые признаки: несимметричное расположение лопаток, опущение одного плеча ниже другого, а также искривление позвоночника при наклоне вперед. Всего существуют четыре степени сколиоза:

Первая степень: угол достигает 10 градусов. Внешне выявляется сутулость, асимметрия талии, опущенная голова.

Вторая степень: угол достигает 11−25 градусов. Кривизна позвоночника не исчезает при перемене положения туловища, одна половина таза находится ниже другой, контуры шеи асимметричны.

Третья степень: угол 26−50 градусов. Резко очерчен горб, выпирают реберные дуги, мышцы живота развиты слабо, возможно образование мышечных контрактур.

Четвертая степень: угол более 51 градуса. Обнаруживается выраженное искривление позвоночника. Ребенок жалуется на сильные боли, которые усиливаются во время физических нагрузок.

Чтобы подтвердить диагноз и точнее определить степень сколиоза, необходимо обратиться за консультацией к травматологу-ортопеду. Ребенку проведут необходимые исследования, рентгенографию, КТ или МРТ позвоночника.

Как предотвратить развитие сколиоза у младенцев

Сколиоз — это серьезное заболевание. Деформация позвоночника может стать причиной сдавления внутренних органов и сосудов, а также привести к нарушению процессов кровообращения. По этой причине профилактика сколиоза у детей должна проводиться с самого раннего возраста. Чтобы минимизировать риск развития болезни, необходимо соблюдать следующие правила:

Не использовать мягкие подушки в кроватке. Лучше выбирать специальный ортопедический матрас, обладающий необходимой жесткостью.

Не пытаться посадить или поставить ребенка на ножки раньше времени. Как только скелет малыша будет готов (это происходит в возрасте шести-семи месяцев), он самостоятельно начнет совершать первые движения.

Не водить малыша, держа его долго за одну и ту же ручку. Это способствует вытяжению суставов и формированию неправильной осанки. По этой же причине не стоит в ходе игры «раскручивать» ребенка за руки.

Чаще гулять на свежем воздухе под лучами солнца. Ультрафиолет необходим для образования в организме витамина D. Прогулки на свежем воздухе — универсальное средство для профилактики сколиоза и рахита у малышей.

Как предотвратить сколиоз у школьников

Правильно организуйте рабочее место. Покупка стола или стула «на вырост» — это заведомо плохая идея. Ноги ребенка должны быть согнуты в коленях, а стопы — стоять на полу. Локти должны свободно ложиться на стол, расстояние от учебника до глаз — не менее 30 сантиметров.

Ребенок будет сидеть за столом так, как ему удобно (скрестив ноги, прижав колени к груди), а не в соответствии с правилами. Задача родителей — объяснить, что неправильная поза может привести к сколиозу.

Адекватные физические нагрузки. Спорт, связанный с подъемом тяжестей, — не лучший выбор для растущего организма ребенка. Школьникам лучше сделать выбор в пользу легкой атлетики, лечебной гимнастики, плавания или аквааэробики.

Какие виды спорта помогают избежать сколиоза

Первое, что важно делать родителям для укрепления мышц спины у детей и поддержания тонуса всех мышечных групп, — записать их на плавание или занятия водными видами спорта. Давление воды и физическая нагрузка дают равномерные и достаточно активные нагрузки на все группы мышц спины, что позволяет поддерживать позвоночник в тонусе. Кроме того, важно проводить профилактику сутулости, делая зарядку и выполняя упражнения.

Какие кровати и матрасы позволяют предотвратить развитие сколиоза

Важно позаботиться о том, чтобы у детей была удобная постель, позволяющая формировать правильные изгибы позвоночника во время ночного сна. Для несовершеннолетних полезны специальные ортопедические матрасы с полноценной поддержкой спины в ее физиологическом положении. Если дети спят на мягкой постели с высокой подушкой под головой, то мышцы спины не отдыхают полноценно. Они находятся в напряженном и нефизиологичном положении. Это приводит к нарушению сна, частым пробуждениям и постоянным переворотам в постели.

Как детям делать уроки, чтобы не заработать сколиоз

Для выполнения домашних заданий, чтения и игровой деятельности детям нужно организовать правильное и полноценное рабочее место. Важно, чтобы статичная физическая нагрузка не была чрезмерной. При подготовке уроков дети должны сидеть так, чтобы у них была ровная спина, они не горбились и не склонялись над книгами и тетрадями слишком низко. Каждые полчаса нужно делать легкую разминку, чтобы дать мышцам отдохнуть.

Кроме того, важно проверить зрение детей и вовремя исправить начинающиеся отклонения, которые могут приводить к сутулости. Чтобы ребенок правильно сидел за столом, ему нужны стул со спинкой и достаточное освещение в зоне рабочего места. Таким образом, он не будет низко склоняться над учебниками, чтобы разглядеть, что в них написано.

Как правильно выбрать школьный рюкзак

Сумка через плечо не обеспечивает правильное распределение нагрузки и способствует развитию сколиоза. Для ношения тяжелых учебников, спортивной формы, сменной обуви и небольшого перекуса необходим вместительный портфель с жесткой спинкой и широкими лямками.

Не рекомендуется носить тяжелые рюкзаки, пакеты на одном плече или в одной руке — это лишь усиливает деформацию. Дома полезно проводить занятия, способствующие выпрямлению спины. Например, можно носить книгу на голове, для удержания которой нужно держать спину ровно. Такое упражнение, выполняемое по три-пять минут несколько раз в день, позволяет улучшить осанку.

Важна ежедневная физическая нагрузка. Если дети мало двигаются и гуляют на улице, стоит приобрести для дома спортивный уголок и выполнять на нем несложные упражнения. Спортивные секции, такие как танцы, гимнастика, футбол и другие, также полезны для осанки. Во время занятий ребенок получает дозированную физическую нагрузку.

Читайте также:

Как вылечить плоскостопие у ребенка: 5 советов врача-ортопеда

Ортопед рассказал, как уберечь детей от плоскостопия

Травматолог назвал неочевидные причины развития артрита

Почему болит спина и как бороться? Опытный йог разложила все по полочкам