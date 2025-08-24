Почему болит спина и как бороться? Опытный йог разложила все полочкам

Почему болит спина и как с этим бороться? Йог с 35-летним стажем разложила все по полочкам! Проблемы со спиной, если они не являются прямым следствием аварии или несчастного случая, возникают как способ тела поддерживать собственный баланс, поделилась ведущий преподаватель йоги Айенгара в России Елена Ульмасбаева.

Если вы хотите избавиться от болей в спине навсегда или хотя бы реально улучшить состояние, воздействуя на причину боли, то надо разобраться в своих «искажениях» и понять, из-за чего возникает некорректная нагрузка и накапливается напряжение, — уточнила эксперт.

По ее словам, у каждого человека формируется уникальный стереотип движения, на который влияет множество факторов: от генетики и внутриутробного развития до перенесенных травм и заболеваний. Такие «искажения», как сутулость, сколиоз или деформация стоп, — это и есть тот самый найденный телом способ сохранять равновесие. Однако цена этого — хроническое напряжение и некорректная нагрузка на позвоночник, что со временем ведет к протрузиям, грыжам и хронической боли.

Ульмасбаева предлагает двухэтапный подход к решению проблемы. Первый — снять острое состояние с помощью упражнений, которые приносят облегчение. Второй, ключевой, — воздействовать на причину: выравнивать структуру тела, восстанавливать баланс мышечно-связочного аппарата и формировать новые, правильные паттерны движения. Она подчеркивает, что тело — это единая система, где проблема в стопе может вызывать компенсаторное напряжение в пояснице, а родовая травма шеи — влиять на всю осанку годы спустя.

Ранее мы рассказывали об упражнении от боли в спине, на которое уйдет всего пять минут. Ульмасбаева советует делать его всем.