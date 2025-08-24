Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 10:00

Почему болит спина и как бороться? Опытный йог разложила все полочкам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему болит спина и как с этим бороться? Йог с 35-летним стажем разложила все по полочкам! Проблемы со спиной, если они не являются прямым следствием аварии или несчастного случая, возникают как способ тела поддерживать собственный баланс, поделилась ведущий преподаватель йоги Айенгара в России Елена Ульмасбаева.

Если вы хотите избавиться от болей в спине навсегда или хотя бы реально улучшить состояние, воздействуя на причину боли, то надо разобраться в своих «искажениях» и понять, из-за чего возникает некорректная нагрузка и накапливается напряжение, — уточнила эксперт.

По ее словам, у каждого человека формируется уникальный стереотип движения, на который влияет множество факторов: от генетики и внутриутробного развития до перенесенных травм и заболеваний. Такие «искажения», как сутулость, сколиоз или деформация стоп, — это и есть тот самый найденный телом способ сохранять равновесие. Однако цена этого — хроническое напряжение и некорректная нагрузка на позвоночник, что со временем ведет к протрузиям, грыжам и хронической боли.

Ульмасбаева предлагает двухэтапный подход к решению проблемы. Первый — снять острое состояние с помощью упражнений, которые приносят облегчение. Второй, ключевой, — воздействовать на причину: выравнивать структуру тела, восстанавливать баланс мышечно-связочного аппарата и формировать новые, правильные паттерны движения. Она подчеркивает, что тело — это единая система, где проблема в стопе может вызывать компенсаторное напряжение в пояснице, а родовая травма шеи — влиять на всю осанку годы спустя.

Ранее мы рассказывали об упражнении от боли в спине, на которое уйдет всего пять минут. Ульмасбаева советует делать его всем.

йога
спина
здоровье
эксперты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шмыгаль раскрыл детали новой договоренности между Украиной и Швецией
В Молдавии жители прошли с советским Знаменем Победы
Лукашенко пожелал украинцам мирного неба над головой
Ситуация в аэропортах РФ 24 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Стало известно, на что надеются ВСУ на фоне наступления армии России
Застолье генералов закончилось расстрелом 75 лет назад
Украинский футболист оскорбил коллегу по команде из России одним жестом
С 1 сентября для россиян одной профессии введут новые штрафы
Петербуржец застрял в тайге из-за обильных дождей в Магадане
«Это не просто военные преступления»: Хинштейн об атаке ВСУ на Курскую АЭС
Актриса Дрожжина не сдается в битве за наследие Баталова
Россиянам рассказали о новом сервисе «второй руки»
Вильфанд дал неутешительный прогноз о бархатном сезоне в Москве
У российских легкоатлеток начали искать гендерные аномалии
«Прямо зашквар»: Кудрявцева о разводе Диброва с женой
Генерал ответил, какими дронами Украина атаковала порт Усть-Луга
Россия возобновила ввоз арбузов из одной страны
Сразу восемь россиян исчезли из-за грибов
В России отключат от «Госуслуг» часть сотовых номеров
Спецпоезд бросили на тушение терминала
Дальше
Самое популярное
Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.