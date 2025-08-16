Йог с 35-летним стажем раскрыла упражнение от боли в спине! Всего 5 минут

Йог с 35-летним стажем раскрыла упражнение от боли в пояснице! Всего 5 минут в день! Сертифицированный преподаватель йоги Елена Ульмасбаева, практикующая метод Айенгара с 1989 года, поделилась простым, но эффективным упражнением для снятия боли в пояснице. Всего несколько минут в день помогут расслабить мышцы, снять напряжение и улучшить подвижность тазобедренных суставов.

Лягте на пол, согните ноги в коленях, держите стопы на ширине таза. Поднимите правую стопу от пола, захватите колено руками и давите на него сверху, расслабляя правый тазобедренный сустав и правую часть таза. С каждым выдохом направляйте внимание в тазобедренный сустав той ноги, с которой работаете, — советует эксперт.

Упражнение выполняется лежа на полу с согнутыми коленями. Поочередно поднимая каждую ногу к корпусу и мягко надавливая на колено руками, можно снять дискомфорт в поясничном отделе. Особое внимание уделяется расслаблению таза, живота и суставов. Затем упражнения нужно сделать двумя ногами одновременно, обхватив их руками и притянув к себе.

Елена Ульмасбаева, ученица мирового мастера йоги Беллура Айенгара, рекомендует выполнять это упражнение ежедневно для поддержания здоровья позвоночника и общего тонуса организма. Простая техника доступна даже новичкам и не требует специального оборудования — достаточно мягкого коврика и сложенного полотенца под голову.

Регулярная практика поможет сохранить гибкость, красоту и хорошее самочувствие в любом возрасте.

