22 декабря 2025 в 03:20

Фитнес-тренер назвал эффективную альтернативу приседаниям со штангой

Фитнес-тренер Брабечан: приседания со штангой можно заменить жимом ногами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Приседания со штангой можно эффективно заменить жимом ногами на тренажере, что позволит безопасно прогрессировать по весам без риска получить травму спины, заявил NEWS.ru фитнес-тренер клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. По его словам, для этих целей также можно делать и другой вариант классического приседа — на ящик. Тренер отметил, что такое упражнение поможет контролировать глубину и стабилизировать технику.

Приседания со штангой на спине чаще всего вызывают сложности из-за нагрузки на коленные и тазобедренные суставы и поясничный отдел. Это не означает, что тренировку ног нужно исключать или выполнять формально. Чем можно заменить классические приседания со штангой? Гоблет-присед с гантелей позволяет держать корпус более вертикально и легче контролировать движение, что снижает нагрузку на поясницу. Приседания на ящик помогают управлять глубиной и стабилизировать технику. Жим ногами в тренажере часто воспринимается как упрощенный вариант, хотя на практике он позволяет безопасно выполнять большой объем работы и прогрессировать по весам без риска для спины, — пояснил Брабечан.

Он добавил, что болгарские выпады создают серьезную нагрузку на мышцы, но при этом уменьшают компрессию позвоночника и улучшают баланс. По словам тренера, для многих людей именно такие движения становятся основой тренировки нижней части тела на длительный срок.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что клиенты спортклубов зачастую напрасно упускают возможность воспользоваться бесплатным вводным занятием. По ее словам, на стартовой тренировке специалист даст рекомендации, соответствующие потребностям посетителя.

