Фитнес-тренер назвал эффективную альтернативу приседаниям со штангой

Приседания со штангой можно эффективно заменить жимом ногами на тренажере, что позволит безопасно прогрессировать по весам без риска получить травму спины, заявил NEWS.ru фитнес-тренер клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. По его словам, для этих целей также можно делать и другой вариант классического приседа — на ящик. Тренер отметил, что такое упражнение поможет контролировать глубину и стабилизировать технику.

Приседания со штангой на спине чаще всего вызывают сложности из-за нагрузки на коленные и тазобедренные суставы и поясничный отдел. Это не означает, что тренировку ног нужно исключать или выполнять формально. Чем можно заменить классические приседания со штангой? Гоблет-присед с гантелей позволяет держать корпус более вертикально и легче контролировать движение, что снижает нагрузку на поясницу. Приседания на ящик помогают управлять глубиной и стабилизировать технику. Жим ногами в тренажере часто воспринимается как упрощенный вариант, хотя на практике он позволяет безопасно выполнять большой объем работы и прогрессировать по весам без риска для спины, — пояснил Брабечан.

Он добавил, что болгарские выпады создают серьезную нагрузку на мышцы, но при этом уменьшают компрессию позвоночника и улучшают баланс. По словам тренера, для многих людей именно такие движения становятся основой тренировки нижней части тела на длительный срок.

