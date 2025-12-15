Россиянам напомнили о полезной и бесплатной опции в фитнес-клубах Глава НФС Силина: клиенты спортклубов зря отказываются от бесплатной тренировки

Клиенты фитнес-клубов зачастую напрасно упускают возможность воспользоваться бесплатным вводным занятием, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, на стартовой тренировке специалист разработает индивидуальную программу упражнений, соответствующую потребностям посетителя.

Типичной ошибкой клиентов фитнес-клубов является отказ от вводной тренировки с инструктором, которая обычно входит в стоимость клубной карты. Многие считают, что способны самостоятельно разобраться с техникой упражнений и определить основу тренировочной программы. Однако вводная тренировка — это полноценное персональное занятие с рядом важных и полезных рекомендаций. Оно позволяет оценить общее состояние здоровья и физическую подготовленность, а с учетом функциональных особенностей и в целом состояния здоровья определить специфику тренинга под цели клиента, — поделилась Силина.

Она отметила, что лишь около 30% новых клиентов пользуются этой услугой. По ее словам, на первом занятии тренер демонстрирует, как безопасно работать с тренажерами, разъясняет основные правила и принципы, ориентированные на достижение нужного результата.

Ранее Силина заявила, что парфюм и грязная спортивная форма могут отвлекать посетителей спортзалов во время тренировок. По ее словам, пренебрежение гигиеной и неприятные запахи — одни из самых распространенных ошибок, которые допускают члены фитнес-клубов.