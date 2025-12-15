Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 08:05

Россиянам напомнили о полезной и бесплатной опции в фитнес-клубах

Глава НФС Силина: клиенты спортклубов зря отказываются от бесплатной тренировки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Клиенты фитнес-клубов зачастую напрасно упускают возможность воспользоваться бесплатным вводным занятием, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, на стартовой тренировке специалист разработает индивидуальную программу упражнений, соответствующую потребностям посетителя.

Типичной ошибкой клиентов фитнес-клубов является отказ от вводной тренировки с инструктором, которая обычно входит в стоимость клубной карты. Многие считают, что способны самостоятельно разобраться с техникой упражнений и определить основу тренировочной программы. Однако вводная тренировка — это полноценное персональное занятие с рядом важных и полезных рекомендаций. Оно позволяет оценить общее состояние здоровья и физическую подготовленность, а с учетом функциональных особенностей и в целом состояния здоровья определить специфику тренинга под цели клиента, — поделилась Силина.

Она отметила, что лишь около 30% новых клиентов пользуются этой услугой. По ее словам, на первом занятии тренер демонстрирует, как безопасно работать с тренажерами, разъясняет основные правила и принципы, ориентированные на достижение нужного результата.

Ранее Силина заявила, что парфюм и грязная спортивная форма могут отвлекать посетителей спортзалов во время тренировок. По ее словам, пренебрежение гигиеной и неприятные запахи — одни из самых распространенных ошибок, которые допускают члены фитнес-клубов.

фитнес
россияне
спорт
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новогодний бриз»: салат с кальмарами и яйцами — 10 минут, и стол накрыт!
В Госдуме рассмотрят меры для скрывающихся от правосудия за рубежом
У российского экс-вице-премьера требуют изъять элитный автопарк и 13 зданий
В МВД рассказали, как мошенники прикрываются ФСБ
Названы регионы с самыми высокими доходами населения в стране
Адвокат раскрыла, могут ли оштрафовать за лающую собаку в квартире
Младшая сестра пятой ракетки России сменила спортивное гражданство
Американские компании резко увеличили закупки российского шоколада
«Будет замаскирован»: в США предупредили Зеленского о скрытом перевороте
Бойцов ВСУ склоняют сдаваться в плен долларовыми бомбардировками
Раскрыта личность задержанного за стрельбу в Брауновском университете
Российские банки задумались над альтернативой переводам по СБП и картам
Теплый салат с тыквой и гранатом: сладкий и очень новогодний
Волонтеры приступили к поискам 13 пропавших туристов в Пермском крае
Москвичам рассказали, какой будет погода 15 декабря
В Россию стали чаще привозить автомобили из Южной Кореи
Названы популярные мошеннические схемы против пенсионеров
Синоптик заявил о самой морозной ночи в Москве
Российский хоккеист вошел в историю клуба НХЛ
Раскрыто влияние «схемы Долиной» на рынок вторичной недвижимости
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.