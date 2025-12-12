Россиянам назвали неочевидную, но серьезную ошибку в фитнес-клубах

Парфюм и грязная спортивная форма могут отвлекать посетителей спортзалов от тренировок, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, игнорирование гигиенических норм и неприятные запахи — одни из самых частых ошибок, которые допускают клиенты фитнес-клубов.

Серьезная ошибка некоторых клиентов фитнес-клубов — нарушение правил гигиены. Сильные запахи, грязная форма, отсутствие сменной обуви или полотенца создают не только дискомфорт, но и негативный фон для других посетителей. А это минимум, без которого невозможно создать комфортную среду. Кроме того, не стоит обильно наносить парфюм перед визитом в спортзал. Это также может мешать окружающим заниматься, — поделилась Силина.

Ранее Силина заявила, что после использования оборудования в фитнес-клубе необходимо разбирать штангу и возвращать блины с гантелями на свои места. Кроме того, по ее словам, перед тем как приступить к тренировке на тренажере, следует убедиться, что он не занят другими посетителями.