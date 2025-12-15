Раскрыто, куда спрятали детей после нападения школьника на учительницу SHOT: учеников школы № 191 Петербурга спрятали в спортзале после нападения

Детей спрятали в спортзале после нападения мальчика с ножом на учительницу математики в петербургской школе № 191, сообщает Telegram-канал SHOT. Судя по кадрам, ученики сидели на полу, прижавшись друг к другу. Они вели себя спокойно и не паниковали.

Ранее в полиции раскрыли, что выставление плохой оценки, предварительно, стало причиной нападения девятиклассника с ножом на учительницу. Пострадавшую женщину увезли в больницу.

До этого сообщалось, что 15-летний нападавший пришел в школу к 7:10 исправлять контрольную по договоренности с преподавателем. Он напал на учительницу, когда та отвернулась. По некоторой информации, семья юноши переехала в город на Неве из Тверской области в 2020 году.

До этого стало известно, что в курской школе девятиклассник во время урока пырнул ножом своего одноклассника. Пострадавший самостоятельно добрался до медицинского кабинета, после чего его госпитализировали в больницу. Ребенку потребовалась операция. При этом очевидцы отмечали, что школа долго не реагировала на инцидент.