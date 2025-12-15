Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 12:28

Раскрыто, куда спрятали детей после нападения школьника на учительницу

SHOT: учеников школы № 191 Петербурга спрятали в спортзале после нападения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Детей спрятали в спортзале после нападения мальчика с ножом на учительницу математики в петербургской школе № 191, сообщает Telegram-канал SHOT. Судя по кадрам, ученики сидели на полу, прижавшись друг к другу. Они вели себя спокойно и не паниковали.

Ранее в полиции раскрыли, что выставление плохой оценки, предварительно, стало причиной нападения девятиклассника с ножом на учительницу. Пострадавшую женщину увезли в больницу.

До этого сообщалось, что 15-летний нападавший пришел в школу к 7:10 исправлять контрольную по договоренности с преподавателем. Он напал на учительницу, когда та отвернулась. По некоторой информации, семья юноши переехала в город на Неве из Тверской области в 2020 году.

До этого стало известно, что в курской школе девятиклассник во время урока пырнул ножом своего одноклассника. Пострадавший самостоятельно добрался до медицинского кабинета, после чего его госпитализировали в больницу. Ребенку потребовалась операция. При этом очевидцы отмечали, что школа долго не реагировала на инцидент.

школы
дети
ножи
спортзалы
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В ДНР заявили о начале гуманитарной операции в двух городах
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.