Появились подробности нападения школьника на петербургскую учительницу «Mash на Мойке»: напавший на учительницу школьник пришел исправлять контрольную

Напавший на учительницу в Петербурге школьник пришел исправлять контрольную, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что на дополнительные занятия мальчика записала его мать, которая преподает в том же учреждении.

Как сообщает канал, школьник по договоренности с преподавателем пришел к 7:10 исправлять контрольную. Он напал на учительницу, когда та отвернулась.

Ранее сообщалось, что в школе № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга предположительно произошло нападение ученика на преподавателя. По предварительной информации, школьник использовал нож.

Позже стало известно, что оба участника инцидента — преподаватель и мальчик — госпитализированы. По данным «Mash на Мойке», ученик ранил себя после того, как напал на учительницу.

До этого в Челябинской области школьница напала на учительницу с маникюрными ножницами из-за замечания. Женщина была ранена в шею. По факту нападения на педагога возбуждено уголовное дело, также организована доследственная проверка.