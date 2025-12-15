Раскрыто, что сделал с собой школьник после нападения на учительницу

Новый год-2026
В Петербурге школьник ранил себя после нападения на учительницу

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что ученик ранил себя после того, как напал на учительницу в школе № 191 Санкт-Петербурга. По данным источника, мальчик и преподаватель госпитализированы. Сведений о других пострадавших не представлено.

Предварительно, парень пришел до занятий, чтобы исправить оценку за контрольную работу. По информации канала, когда учительница повернулась спиной, он нанес ей удар ножом. Стало известно, что 29-летнего преподавателя в школе любят и хвалят не только дети, но и коллектив.

Ранее сообщалось, что мать ученика, который предположительно напал на учительницу по математике, преподает в этой же школе. По информации источника, семья переехала в Санкт-Петербург из Тверской области пять лет назад.

По сообщениям СМИ, нападение ученика на учительницу, предположительно, произошло в школе Красногвардейского района города в понедельник, 15 декабря. Появились кадры, где видно, как к учебному заведению подъехали скорая помощь и полицейские.

