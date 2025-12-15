Раскрыты подробности о нападении школьника на петербургскую учительницу

Мама ученика, предположительно напавшего на преподавательницу по математике в школе № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, работает учителем в этом же учебном заведении, сообщает 78.ru. По информации издания, семья переехала в город на Неве из Тверской области в 2020 году.

По предварительным данным, у 15-летнего юноши были проблемы с математикой, поэтому недавно его мать попросила 29-летнюю учительницу, чтобы она позанималась с ним дополнительно. В школе подросток ударил женщину ножом, когда та отвернулась. В настоящий момент правоохранители проверяют информацию о нападении.

Ранее сообщалось, что кроме педагога могут быть ранены два ученика. Сейчас всех детей собрали в спортивном зале. Судя по появившимся в Сети кадрам, к школе подъехали скорая помощь и сотрудники полиции. По информации источников, подросток мог быть вооружен ножом.

