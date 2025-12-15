Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 11:26

Раскрыты подробности о нападении школьника на петербургскую учительницу

78.ru: мать напавшего на учительницу школьника работает преподавателем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мама ученика, предположительно напавшего на преподавательницу по математике в школе № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, работает учителем в этом же учебном заведении, сообщает 78.ru. По информации издания, семья переехала в город на Неве из Тверской области в 2020 году.

По предварительным данным, у 15-летнего юноши были проблемы с математикой, поэтому недавно его мать попросила 29-летнюю учительницу, чтобы она позанималась с ним дополнительно. В школе подросток ударил женщину ножом, когда та отвернулась. В настоящий момент правоохранители проверяют информацию о нападении.

Ранее сообщалось, что кроме педагога могут быть ранены два ученика. Сейчас всех детей собрали в спортивном зале. Судя по появившимся в Сети кадрам, к школе подъехали скорая помощь и сотрудники полиции. По информации источников, подросток мог быть вооружен ножом.

До этого в палате нейрохирургического отделения больницы Екатеринбурга произошел конфликт между двумя мужчинами, который перерос в поножовщину. Сын и отчим пришли навестить свою 56-летнюю родственницу, пациентку отделения. В ходе визита между ними возникла ссора, и один ударил ножом другого.

Санкт-Петербург
нападения
школьники
учителя
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя
Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге
В российском городе пропали свет и горячая вода после атаки БПЛА
Спасатели откачали пса, который надышался дымом на пожаре
Адвокат раскрыла необычную просьбу Долиной при продаже квартиры
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.