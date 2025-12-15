Появилось сообщение о нападении с ножом на учителя в петербургской школе

В Петербурге расследуют возможное нападение школьника с ножом на учителя

Нападение ученика на преподавательницу, предположительно, произошло в школе № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. По его информации, школьник мог быть вооружен ножом. На опубликованных кадрах видно, как к учебному заведению подъехали скорая помощь и полицейские.

По словам очевидцев, кроме учительницы математики могут быть ранены два ученика. Сейчас всех детей собрали в спортивном зале. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о нападении на женщину.

Ранее в студенческом общежитии № 12 Уральского федерального университета девушка ударила парня ножницами. Причиной конфликта стала переписка в телефоне. Молодой человек попытался вырвать устройство из рук студентки, пока она с кем-то переписывалась. Когда она отказалась отдать телефон, ревнивец ударил ее головой о стену.

До этого в школе № 40 города Курска девятиклассник ударил ножом своего одноклассника прямо во время урока. Пострадавший самостоятельно добрался до медицинского кабинета. После этого ребенка госпитализировали в больницу, где провели операцию.