Ревнивец-студент в российском регионе получил удар ножницами

В студенческом общежитии №12 Уральского федерального университета девушка нанесла травму парню, ударив его ножницами, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По словам свидетелей, причиной конфликта стала переписка в телефоне. Молодой человек попытался вырвать устройство из рук студентки, пока она с кем-то переписывалась. Когда она отказалась отдать телефон, он ударил ее головой о стену.

Пытаясь защититься, девушка схватила ножницы, но ее парень успел вырвать их и сломать пополам. После этого она ударила его одним из обломков, пробив ему руку. Пострадавшего молодого человека увезла бригада скорой медицинской помощи, а саму девушку доставили в полицейский участок. Правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку по данному факту.

Ранее в Соединенных Штатах женщина напала на своего партнера с мачете. По данным правоохранительных органов, причиной нападения стала ревность мужчины, который заподозрил свою спутницу в неверности. Конфликт начался из-за фотографии, где, по мнению мужчины, женщина стояла слишком близко к другому человеку. Первая ссора произошла вечером в ресторане Texas Roadhouse, после чего пара разъехалась по разным адресам. На следующий день пострадавший приехал к дому женщины, чтобы вернуть ей ее личные вещи. Именно во время этой встречи, по словам мужчины, ситуация вышла из-под контроля и переросла в нападение с мачете.