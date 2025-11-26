День матери
Конфликт между возлюбленными перерос в драку с мачете

Fox: в США женщина напала с мачете на своего возлюбленного после ссоры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Соединенных Штатах женщина напала на своего возлюбленного с мачете, пишет Fox News. Причиной конфликта стала ревность ее мужчины. Он заподозрил женщину в измене.

По информации правоохранительных органов, ссора началась из-за фотографии, где женщина, по ее мнению партнера, находилась слишком близко к другому мужчине. Конфликт изначально произошел вечером в ресторане Texas Roadhouse, после чего пара разъехалась.

На следующий день пострадавший приехал к дому женщины, чтобы вернуть ее личные вещи. Именно во время этой встречи, по словам мужчины, ситуация резко обострилась. Она заблокировала его в спальне против воли, а затем достала мачете. Когда мужчина попытался взять ключи и покинуть помещение, женщина нанесла ему удар по правому локтю, причинив серьезную рваную рану.

Мужчине удалось самостоятельно освободиться и обратиться в отделение экстренной помощи больницы Южного Майами. Полиция задержала Лиз Фречел в тот же вечер по месту ее проживания. В настоящее время обвиняемая находится в окружной тюрьме, где ожидает судебного разбирательства по своему уголовному делу.

Ранее в Самаре женщина в такси угрожала водителю мачете из-за того, что ей не понравилась музыка, которую он включал в салоне автомобиля. Шофер предпочел не обострять ситуацию с агрессивно настроенной пассажиркой и выполнил ее требование сменить радиостанцию. После того как женщина убрала оружие в свою сумку, она пояснила, что едет на кладбище.

мачете
США
нападения
ссоры
