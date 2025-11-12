Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянка пригрозила мачете таксисту

RT: в Самаре пассажирка такси угрожала водителю мачете из-за музыки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Самаре пассажирка такси угрожала водителю мачете из-за того, что ей не понравилась музыка в салоне автомобиля, передает RT. Правоохранительные органы начали расследование данного инцидента.

По информации издания, водитель предпочел не вступать в конфликт с пассажиркой, проявлявшей агрессию, и переключил радиостанцию. Когда женщина убрала оружие в рюкзак, она сообщила, что направляется на кладбище.

Ранее в Ступино произошел конфликт между пассажиркой и таксистом. Женщина изменила маршрут и попросила водителя заехать в магазин, а затем, когда таксист попросил доплатить за дополнительную услугу, между ними вспыхнул конфликт. В результате таксист получил ножевое ранение и самостоятельно добирался до больницы.

До этого в Михайловске Ставропольского края произошло нападение на водителя такси. Молодой человек не согласился со стоимостью услуги, подрался с водителем и похитил у него деньги. Преступника установили, его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за грабеж.

Самара
такси
пассажиры
мачете
