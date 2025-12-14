Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 18:08

Врачи раскрыли состояние пассажира, из-за которого посадили самолет

Минздрав: у пассажира севшего в Самаре самолета исключили инсульт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пассажир, из-за которого в Самаре совершил экстренную посадку пассажирский самолет маршрута Москва — Пхукет, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения региона. Также там добавили, что диагноз «инсульт» у пациента исключен.

В Самарской областной клинической больнице имени Середавина исключили инсульт. Направили в городскую больницу №4, в дежурный стационар по профилю «неврология». Состояние удовлетворительное, от госпитализации отказался. С женой уехал в гостиницу, — сообщила собеседница.

Представитель ведомства уточнила, что в Самарской областной клинической больнице имени Середавина пациенту провели обследование. После этого его направили в городскую больницу №4, в дежурный неврологический стационар. Однако мужчина отказался от дальнейшей госпитализации и вместе с супругой отправился в гостиницу.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс из Москвы в тайский Пхукет, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары. Причиной такого решения стало внезапное ухудшение здоровья одного из пассажиров на борту. Воздушное судно встретила бригада скорой медицинской помощи. После проведения осмотра пострадавшего пассажира доставили в больницу. Затем самолет начали готовить к полету в Таиланд.

Самара
Пхукет
самолеты
рейсы
инсульты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серия загадочных сообщений в эфире «радио Судного дня» встревожила Запад
Мужчина и женщина напали на прохожего в Москве по приказу мошенников
Мальчик умер после ожидания помощи в пустой реанимации
Автозак с подозреваемым в коррупции попал в аварию
Опубликованы гипнотизирующие кадры «Крыши мира» из космоса
Небоскреб в ОАЭ стал полем для самого большого в мире тетриса
В Китае разработали инновационный «глушащий купол» для борьбы со Starlink
Ученые сделали находку, меняющую представление о происхождении человека
Усталость от Москвы, отъезд из РФ, ипотека: как живет Анатолий Котенев
Поздравившего евреев с Ханукой Стармера призвали «включить телевизор»
Раскрыто, когда обстановка под Запорожьем может стать плачевной для ВСУ
Кадыров дал обещание по дронам ВСУ
Названа певица, заменившая Долину на концерте в новогоднюю ночь
«Очень плохо»: Кличко назвал скандал с «кошельком» Зеленского катастрофой
«Получилось случайно»: Газманов отреагировал на новую волну славы
Министр спорта с семьей и Охлобыстин: яркие фото с премьеры «Простоквашино»
Манул Шу из Ленинградского зоопарка закончил зажировку к зиме
В Берлине начались переговоры делегаций Украины и США об урегулировании
Раскрыт новый факт мошенничества с именем Долиной
Новогодний ужин без мяса: теплый салат с баклажанами и грибами
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат
Россия

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.