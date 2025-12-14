Врачи раскрыли состояние пассажира, из-за которого посадили самолет Минздрав: у пассажира севшего в Самаре самолета исключили инсульт

Пассажир, из-за которого в Самаре совершил экстренную посадку пассажирский самолет маршрута Москва — Пхукет, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения региона. Также там добавили, что диагноз «инсульт» у пациента исключен.

В Самарской областной клинической больнице имени Середавина исключили инсульт. Направили в городскую больницу №4, в дежурный стационар по профилю «неврология». Состояние удовлетворительное, от госпитализации отказался. С женой уехал в гостиницу, — сообщила собеседница.

Представитель ведомства уточнила, что в Самарской областной клинической больнице имени Середавина пациенту провели обследование. После этого его направили в городскую больницу №4, в дежурный неврологический стационар. Однако мужчина отказался от дальнейшей госпитализации и вместе с супругой отправился в гостиницу.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс из Москвы в тайский Пхукет, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары. Причиной такого решения стало внезапное ухудшение здоровья одного из пассажиров на борту. Воздушное судно встретила бригада скорой медицинской помощи. После проведения осмотра пострадавшего пассажира доставили в больницу. Затем самолет начали готовить к полету в Таиланд.