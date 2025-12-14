Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Летевший на Пхукет самолет экстренно сел в Самаре

Летевший на Пхукет самолет экстренно посадили в Самаре из-за пассажира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рейс, следовавший из Москвы в Пхукет, совершил экстренную посадку в аэропорту Самары, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Курумоч. Причиной стало резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.

Следовавший из Москвы в Пхукет, <…> совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, — сказано в сообщении.

Самолет встретили медики скорой помощи. После осмотра пассажира доставили в больницу. Самолет сейчас готовится к вылету в Таиланд.

Ранее на борту самолета пассажирка потеряла сознание из-за резкого падения давления. Медсестра из Якутии оперативно оказала экстренную помощь. Благодаря ее вмешательству удалось избежать осложнений. После приземления в Санкт-Петербурге женщину встретила бригада врачей.

До этого в аэропорту Уфы при посадке на рейс в Иркутск скончался пассажир. Ему неожиданно стало плохо, прибывшие медики не смогли спасти его. У мужчины случился приступ эпилепсии. Еще один пассажир отказался от полета из-за пережитого стресса.

