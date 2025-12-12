Якутская медсестра спасла пассажирку на борту самолета

Медсестра из Якутии оказала экстренную помощь женщине на борту самолета, у которой резко упало давление. По информации «КП—Иркутск», пассажирка побледнела и потеряла сознание.

Все засуетились, хотели поднять женщину, но это первое, чего делать нельзя. Я сразу все взяла в свои руки, попросила место и кислород. Пульс был слабый, давление низкое. Бортпроводники быстро принесли аптечку. Нужно было действовать, не теряя ни минуты, — поделилась медсестра.

Позже выяснилось, что у пострадавшей была анемия — однако от обмороков она ранее не страдала. После приземления в Санкт-Петербурге женщину ждала бригада врачей.

