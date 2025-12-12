Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025

Якутская медсестра спасла пассажирку на борту самолета

Медсестра из Якутии оказала экстренную помощь женщине на борту самолета, у которой резко упало давление. По информации «КП—Иркутск», пассажирка побледнела и потеряла сознание.

Все засуетились, хотели поднять женщину, но это первое, чего делать нельзя. Я сразу все взяла в свои руки, попросила место и кислород. Пульс был слабый, давление низкое. Бортпроводники быстро принесли аптечку. Нужно было действовать, не теряя ни минуты, — поделилась медсестра.

Позже выяснилось, что у пострадавшей была анемия — однако от обмороков она ранее не страдала. После приземления в Санкт-Петербурге женщину ждала бригада врачей.

Ранее в Кемерово хирурги спасли 10-летнюю девочку с разрывом печени в результате ДТП. Авария произошла на перекрестке улиц Марковцева и Ворошилова, когда столкнулись две машины. Пострадавшая девочка находилась в одной из них. Ребенка госпитализировали в КОДКБ. Во время обследования у девочки обнаружили внутреннее кровотечение из-за разрыва печени. Врачи боролись за ее жизнь четыре часа. Хирургам удалось ушить два серьезных повреждения.

