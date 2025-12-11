Хирурги спасли 10-летнюю девочку с разрывом печени после страшного ДТП В Кемерово прооперировали 10-летнюю девочку с разрывом печени в результате ДТП

В Кемерово хирурги спасли 10-летнюю девочку с разрывом печени в результате ДТП, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Кузбасскую областную детскую клиническую больницу (КОДКБ). Авария произошла на перекрестке улиц Марковцева и Ворошилова, когда столкнулись две машины. Пострадавшая девочка находилась в одной из них.

Ребенка госпитализировали в КОДКБ. Во время обследования у девочки обнаружили внутреннее кровотечение из-за разрыва печени.

Врачи боролись за ее жизнь четыре часа. Хирургам удалось ушить два серьезных повреждения. После операции юную пациентку перевели в реанимацию. Сейчас ее состояние стабильно.

