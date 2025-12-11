Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 10:51

Хирурги спасли 10-летнюю девочку с разрывом печени после страшного ДТП

В Кемерово прооперировали 10-летнюю девочку с разрывом печени в результате ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Кемерово хирурги спасли 10-летнюю девочку с разрывом печени в результате ДТП, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Кузбасскую областную детскую клиническую больницу (КОДКБ). Авария произошла на перекрестке улиц Марковцева и Ворошилова, когда столкнулись две машины. Пострадавшая девочка находилась в одной из них.

Ребенка госпитализировали в КОДКБ. Во время обследования у девочки обнаружили внутреннее кровотечение из-за разрыва печени.

Врачи боролись за ее жизнь четыре часа. Хирургам удалось ушить два серьезных повреждения. После операции юную пациентку перевели в реанимацию. Сейчас ее состояние стабильно.

Ранее в Мексике врачи спасли двухлетнего мальчика, у которого в результате аварии голова отделилась от позвоночника и спинного мозга. Автомобиль, в котором находился малыш, врезался грузовик.

дети
спасения
ДТП
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США захотели создать альтернативу G7 и намекнули на забвение Европы
Генерал ответил, кто на самом деле может запускать дроны на Москву
В прокуратуре раскрыли причину взрыва в ПНИПУ
Стоматолог предупредила, чем грозит привычка грызть семечки
Известный футболист перестал общаться с дочерью из-за алиментов
На Ямале пройдет пересмотр дела об использовании труда осужденных
Появились кадры взятия Красногорского российскими военными
Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили
Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса
Прокуратура требует возбудить дело в отношении бывшего лидера панк-группы
Кологривый откровенно рассказал о своем опыте депрессии
Лавров раскрыл, чему посвящены текущие переговоры с США
Лавров назвал истинную цель всех спекуляций по Украине
В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой
Врач развеяла мифы об очистке печени
Появилась информация о погибших при взрыве в Пермском университете
Поддубный показал, как работают ВС России возле Гуляйполя
В США раскрыли новые детали о захваченном у берегов Венесуэлы танкере
Россиянка в качестве «ответчиков» в суде выбрала чаек
Вирусолог оценил вероятность начала эпидемии гриппа А в России
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.