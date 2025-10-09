Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 20:54

Врачи спасли «обезглавленного» двухлетнего ребенка

В Мексике врачи спасли ребенка, чья голова отделилась от позвоночника в ДТП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Мексике врачи спасли двухлетнего ребенка по имени Оливер, у которого в результате аварии голова отделилась от позвоночника и спинного мозга, пишет People. Медики заявили, что мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и давали неутешительные прогнозы.

По данным издания, автомобиль, в котором находился малыш, врезался грузовик. Мать ребенка получила черепно-мозговую травму и повредила руки. Отец семейства отделался переломом ребер, а пятилетний брат Оливера получил лишь небольшой порез. Больше всех пострадал двухлетний мальчик, который даже перестал дышать.

Врачи больницы Мехико сообщили родителям, что надежды нет. Но произошло чудо: мальчик подал признаки жизни, хотя оставался полностью парализованным. Когда Оливер немного окреп, родители узнали о специалисте по стволовым клеткам и травмам спинного мозга. Он согласился провести рискованную операцию, несмотря на тяжелое состояние ребенка. Теперь мальчик вновь может двигать руками и даже поет.

Ранее в Наро-Фоминской больнице хирурги удалили гигантскую атерому размером с бильярдный шар у 90-летней пациентки. Новообразование на голове росло около 30 лет, но она долго не решалась на операцию из-за страха. Врачи настояли на удалении, предупредив о риске воспаления и возможном злокачественном перерождении кисты. В результате операция прошла успешно.

врачи
травмы
операции
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия нашла необычный способ избавляться от мусора
Туристка из России погибла при ДТП в Абхазии
В России изменится страхование для самозанятых
Суд арестовал «историка русской кухни» за фейки о российской армии
Рыбак поймал сома-дьявола, который больше его самого
Трамп рассказал о бунте в Демократической партии США
Ученые отследили миграцию самой большой белой акулы в Атлантике
Узбекистан предложил России интересный научный проект
Попытавшийся изнасиловать москвичку в парке отправился за решетку
Футбольный матч Россия — Иран: где и когда пройдет, ожидания, прогнозы
Приходько, Налич, Манижа: как сейчас живут представители РФ на Евровидении
Российский космонавт рассказал о планах совершить невероятный прыжок
Москвичей предупредили о 10-дневных ливнях
Врачи спасли «обезглавленного» двухлетнего ребенка
Мертвый юный матрос и выкинутая с четвертого этажа малышка: главные ЧП дня
«Историческое событие»: Мирзиеев рассказал о масштабном проекте с Россией
В Сети появился трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Жительница Забайкалья несколько лет получала пенсию умершего дяди
Президент Узбекистана выступил с важным предложением по Афганистану
Китаянка поедала живых лягушек, чтобы избавиться от болей в пояснице
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Семья и жизнь

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.