Врачи спасли «обезглавленного» двухлетнего ребенка

В Мексике врачи спасли двухлетнего ребенка по имени Оливер, у которого в результате аварии голова отделилась от позвоночника и спинного мозга, пишет People. Медики заявили, что мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и давали неутешительные прогнозы.

По данным издания, автомобиль, в котором находился малыш, врезался грузовик. Мать ребенка получила черепно-мозговую травму и повредила руки. Отец семейства отделался переломом ребер, а пятилетний брат Оливера получил лишь небольшой порез. Больше всех пострадал двухлетний мальчик, который даже перестал дышать.

Врачи больницы Мехико сообщили родителям, что надежды нет. Но произошло чудо: мальчик подал признаки жизни, хотя оставался полностью парализованным. Когда Оливер немного окреп, родители узнали о специалисте по стволовым клеткам и травмам спинного мозга. Он согласился провести рискованную операцию, несмотря на тяжелое состояние ребенка. Теперь мальчик вновь может двигать руками и даже поет.

