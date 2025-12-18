Новый год-2026
18 декабря 2025 в 15:54

В МИД раскрыли, как МО России помогает Мали бороться с бандформированиями

Захарова: ВС Мали проводят контртеррористические операции при поддержке МО РФ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Вооруженные силы Мали при поддержке Африканского корпуса Министерства обороны России проводят контртеррористические операции против бандформирований, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По словам дипломата, совместные действия направлены на районы, где террористические группировки проявляют наибольшую активность.

В настоящий момент Вооруженные силы Мали при поддержке военных специалистов Африканского корпуса проводят контртеррористические операции в районах, где бесчинствуют бандформирования, — рассказала Захарова.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что африканское направление обладает для России стратегическим характером и является одним из ключевых внешнеполитических приоритетов. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что данный приоритет связан не только с общепринятым представлением о регионе как о «континенте будущего». По словам министра, Африка активно превращается в одну из основных опор формирующейся многополярной системы международных отношений.

