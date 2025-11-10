Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 04:44

Женщину публично казнили в Мали за публикации в соцсетях

SCMP: в Мали казнили блогершу Сиссе за публикации в TikTok видео о городе Тонка

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В северных районах Мали произошло жестокое убийство молодой женщины, связанное с ее активностью в социальных сетях. Мариам Сиссе, имевшая более 90 тыс. подписчиков в TikTok, была похищена и публично казнена предположительными джихадистами, сообщил SCMP со ссылкой на семью погибшей и местные власти.

Трагедия произошла в городе Тонка, где жертва регулярно снимала видео о жизни города. Боевики обвинили девушку в «информировании малийской армии о своих передвижениях» через публикации в социальной сети.

Мою сестру арестовали в четверг джихадисты, — рассказал брат погибшей.

По его словам, после похищения на мотоцикле девушку доставили на площадь Независимости в Тонке, где злоумышленники совершили публичный расстрел. Местные службы безопасности подтвердили эти сведения.

Это преступление произошло на фоне обострения ситуации в регионе, где с 2012 года активно действуют террористические группировки. Военные власти страны, пришедшие к управлению в 2021 году, совместно с армиями Буркина-Фасо и Нигера продолжают борьбу с джихадистской угрозой.

Ранее сообщалось, что трое заключенных британской тюрьмы строгого режима Уэйкфилд устроили самосуд над осужденным за жестокое убийство ребенка 33-летним Кайлом Беваном. Мужчина был найден мертвым в своей камере.

казни
Мали
TikTok
публикации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Медийный» наемник из Франции погиб в зоне СВО
Выступают за гроши и поют на русском: как сейчас живут Потап и Каменских
Туристов задержали у пирамид Гизы за попытку «голой фотосессии»
Женщину публично казнили в Мали за публикации в соцсетях
Три дрона заметили над АЭС в Бельгии
Максакова, Машков, Тарзан: кто из звезд поругался с родными из-за СВО
Ежемесячную надбавку к окладу предложили сделать для одной профессии
Внук в 41 год, личная жизнь, скандалы: где сейчас Валерия Гай Германика
Небо «захлопнулось» над двумя российскими регионами
Вспышка на Солнце «обвила» и «сожрала» гигантский протуберанец
«Мелкий театральный эффект»: Зеленского уличили в попытке повлиять на Запад
Два облака солнечной плазмы движутся к Земле
Во время интервью Зеленскому был дан «знак свыше»
Новороссийску угрожает безэкипажная атака с моря
Гороскоп 10 ноября: кому нельзя путешествовать, чьего внимания ждет семья?
«Трещины в солидарности»: Польша тревожит Украину «неудобной» политикой
Ограничения начали действовать в небе Калуги
Обязательную индексацию зарплат хотя бы раз в год могут ввести в России
«Есть лучший путь»: на Западе предложили, как можно предотвратить конфликты
Фаза Луны сегодня, 10 ноября: день смелых, рискуем и выигрываем
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.