Женщину публично казнили в Мали за публикации в соцсетях

Женщину публично казнили в Мали за публикации в соцсетях SCMP: в Мали казнили блогершу Сиссе за публикации в TikTok видео о городе Тонка

В северных районах Мали произошло жестокое убийство молодой женщины, связанное с ее активностью в социальных сетях. Мариам Сиссе, имевшая более 90 тыс. подписчиков в TikTok, была похищена и публично казнена предположительными джихадистами, сообщил SCMP со ссылкой на семью погибшей и местные власти.

Трагедия произошла в городе Тонка, где жертва регулярно снимала видео о жизни города. Боевики обвинили девушку в «информировании малийской армии о своих передвижениях» через публикации в социальной сети.

Мою сестру арестовали в четверг джихадисты, — рассказал брат погибшей.

По его словам, после похищения на мотоцикле девушку доставили на площадь Независимости в Тонке, где злоумышленники совершили публичный расстрел. Местные службы безопасности подтвердили эти сведения.

Это преступление произошло на фоне обострения ситуации в регионе, где с 2012 года активно действуют террористические группировки. Военные власти страны, пришедшие к управлению в 2021 году, совместно с армиями Буркина-Фасо и Нигера продолжают борьбу с джихадистской угрозой.

Ранее сообщалось, что трое заключенных британской тюрьмы строгого режима Уэйкфилд устроили самосуд над осужденным за жестокое убийство ребенка 33-летним Кайлом Беваном. Мужчина был найден мертвым в своей камере.