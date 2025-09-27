Премьер-министр Мали Абдулайе Маига в рамках своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН назвал Украину одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористам по всему миру. По его словам, которые приводятся на сайте ООН, страны Запада должны перестать отправлять оружие Киеву.

Украинский режим стал одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористическим группам. Некоторые западные страны должны перестать поставлять оружие Украине, поскольку они рискуют внести вклад в распространение международного терроризма, — подчеркнул Маига.

Он напомнил, что украинские власти публично заявляли о причастности к нападению на силы безопасности Мали в Тинзаутене в июле 2024 года. В итоге власти африканского государства сделали вывод, что украинские официальные лица «перепутали международную сцену с театральной», резюмировал Маига.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пришел в ужас от намеренного дистанцирования американского лидера Дональда Трампа от украинского конфликта. По его мнению, политик действительно напуган.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что страны Запада поощряют отсутствие свободы на Украине. Он считает, что в этой стране нет демократии, а есть только диктатура, которую поддерживают НАТО и Европейский союз.