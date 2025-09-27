Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 сентября 2025 в 09:09

«Нет свободы»: коллективный Запад обвинили в поддержке диктатуры на Украине

Сальдо: Запад поощряет отсутствие демократии на Украине

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS/Global Look Press

Страны Запада поощряют отсутствие свободы на Украине, заявил в беседе с ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в этой стране нет демократии, а есть только диктатура, которую поддерживают НАТО и Европейский союз. Из-за этого украинское население находится под постоянным давлением, добавил глава региона.

Нет свободы сейчас на Украине. И нет никакой демократии. <...> Самое прискорбное, что все это видит так называемый европейский демократический мир, и все это он поощряет, — подчеркнул Сальдо.

Ранее сообщалось, что украинцы начали распродавать в интернете сухпайки, присланные Эстонией в качестве военной помощи. Большинство из них произведено компанией OÜ Kommivabrik. В меню входят плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зеленый чай.

До этого американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия США для ударов по территории России. При этом политик не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений.

