Страны Запада поощряют отсутствие свободы на Украине, заявил в беседе с ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в этой стране нет демократии, а есть только диктатура, которую поддерживают НАТО и Европейский союз. Из-за этого украинское население находится под постоянным давлением, добавил глава региона.

Нет свободы сейчас на Украине. И нет никакой демократии. <...> Самое прискорбное, что все это видит так называемый европейский демократический мир, и все это он поощряет, — подчеркнул Сальдо.

Ранее сообщалось, что украинцы начали распродавать в интернете сухпайки, присланные Эстонией в качестве военной помощи. Большинство из них произведено компанией OÜ Kommivabrik. В меню входят плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зеленый чай.

До этого американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия США для ударов по территории России. При этом политик не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений.