Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 06:24

Украинцы начали продавать в соцсетях необычные продукты, присланные НАТО

Украинцы распродают эстонские сухпайки в социальных сетях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Эстонии, пишет РИА Новости. В материале сказано, что большинство из них произведено компанией OÜ Kommivabrik.

При этом на упаковке виднеется маркировка Центра оборонных инвестиций Эстонии, указали журналисты. В меню одного из таких сухпайков входят: плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зеленый чай.

Кроме того, некоторые продавцы предлагают сухпайки на выбор. Ассортимент представлен продукцией разных стран НАТО, варианты отличаются комплектацией.

Ранее президент Эстонии Алар Карис на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщил, что страна выделила 0,3% своего валового внутреннего продукта на прямую военную поддержку Украины в текущем году. Политик подтвердил, что республика и в дальнейшем намерена оказывать помощь украинским вооруженным силам.

Кроме того, выяснилось, что Эстония выделит Украине военную помощь на сумму более €100 млн (9,7 млрд рублей). Министр обороны Ханно Певкур заявил, что Киеву будет направлено 0,25% ВВП страны.

Украина
Эстония
соцсети
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мед, мясо и молочка из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.