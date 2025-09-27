Украинцы начали продавать в соцсетях необычные продукты, присланные НАТО

Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Эстонии, пишет РИА Новости. В материале сказано, что большинство из них произведено компанией OÜ Kommivabrik.

При этом на упаковке виднеется маркировка Центра оборонных инвестиций Эстонии, указали журналисты. В меню одного из таких сухпайков входят: плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зеленый чай.

Кроме того, некоторые продавцы предлагают сухпайки на выбор. Ассортимент представлен продукцией разных стран НАТО, варианты отличаются комплектацией.

Ранее президент Эстонии Алар Карис на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщил, что страна выделила 0,3% своего валового внутреннего продукта на прямую военную поддержку Украины в текущем году. Политик подтвердил, что республика и в дальнейшем намерена оказывать помощь украинским вооруженным силам.

Кроме того, выяснилось, что Эстония выделит Украине военную помощь на сумму более €100 млн (9,7 млрд рублей). Министр обороны Ханно Певкур заявил, что Киеву будет направлено 0,25% ВВП страны.