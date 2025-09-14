В Эстонии озвучили размер военной помощи Украине в 2026 году Эстония поставит Киеву военную помощь на сумму более €100 млн в 2026 году

Эстония выделит Украине военную помощь на сумму более €100 млн (9,7 млрд рублей), сообщается на сайте эстонского Министерства обороны. Министр обороны Ханно Певкур заявил, что Киеву будет направлено 0,25% ВВП страны.

В следующем году мы также будем придерживаться принципа, согласно которому 0,25% нашего ВВП будет направлено на помощь Украине. Мы исходим из военных потребностей Украины, и эстонские предприятия оборонной промышленности будут играть ключевую роль и в следующем году. Кроме того, мы продолжим поддерживать обучение украинцев и украинские IT-решения в сфере обороны, — заявил он.

Ранее Певкур встретился в Киеве с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем. Тот назвал Таллин одним из самых преданных союзников и выразил благодарность за поддержку. Стороны обсудили сотрудничество, международные проекты и помощь эстонских инструкторов в подготовке солдат ВСУ.

