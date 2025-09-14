Дания нарушит более 20 законов ради строительства украинского завода DR: в Дании построят предприятие компании Fire Point с нарушением закона

В Дании проигнорируют более двух десятков законов ради строительства оружейного завода украинской компании Fire Point, которая выпускает дальнобойные ракеты «Фламинго» и ударные дроны, передает телерадиокомпания DR. Предприятие будет производить твердое ракетное топливо.

Украинская Fire Point построит в Скридструпе завод, который сможет производить твердое ракетное топливо — важный компонент для некоторых из самых мощных ракет Украины. При этом будет проигнорировано более чем 20 различных правил и законов, — сказано в материале.

Датское управление по делам бизнеса заявило, что пренебрежение рядом правил необходимо для скорейшего запуска предприятия. Украинская компания планирует начать производство 1 декабря.

Ранее стало известно, что итальянский концерн Leonardo не собирается открывать собственное производство на Украине, но готов поддерживать оборонно-промышленный сектор страны через индустриальное партнерство. Такое заявление сделал генеральный директор компании Роберто Чинголани. Он отметил, что Украина может рассчитывать на реализацию совместных проектов.