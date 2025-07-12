Итальянский концерн отказался открывать завод на Украине

Итальянский концерн Leonardo не планирует запускать собственное производство на территории Украины, но готов поддерживать украинский оборонно-промышленный сектор через индустриальное партнерство, заявил генеральный директор компании Роберто Чинголани в интервью Corriere della Sera. По его словам, Киеву будет оказываться помощь в виде технологического сотрудничества и совместных проектов.

Одно дело — производить на Украине, другое — делать свой вклад через другие формы сотрудничества в области обороны. Мы не предусматриваем открытие предприятия на Украине, — пояснил Чинголани.

В числе возможных форм поддержки глава концерна назвал создание альянсов с другими игроками. В частности, Leonardo сотрудничает с немецким Rheinmetall, заключив с ним соглашение о выпуске компонентов для танков, и с турецкой Baykar, занимающейся производством беспилотников. Обе компании частично ведут производство на Украине. Кроме того, совместно с государственной компанией Enav Leonardo поможет восстановить украинскую гражданскую авиацию — в рамках договоренностей Украине бесплатно передадут пять радаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск программы Build with Ukraine («Строй с Украиной»), предусматривающей организацию совместного производства украинского вооружения в Европе. В рамках инициативы планируется подписание соглашений о передаче технологий и открытии производственных линий по выпуску дронов, ракет и артиллерии.