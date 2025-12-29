Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 07:22

Готовим пухлый голландский блин Dutch Baby: простой рецепт впечатляющего завтрака из духовки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Голландский блин — это тот самый эффектный и несложный завтрак, который превращает обычное утро в небольшой праздник. Его впечатляющий внешний вид и нежный, слегка сладковатый вкус нравятся и взрослым, и детям, а готовится он практически сам.

Устанавливаю решетку в центр духовки и ставлю на нее пустую чугунную сковороду или форму с огнеупорными ручками. Разогреваю духовку до 230 °C. Пока она греется, в чаше блендера или миске миксера смешиваю три яйца, 125 мл молока, 70 г муки, одну столовую ложку сахара, четверть чайной ложки соли и четверть чайной ложки ванильного экстракта. Взбиваю до получения абсолютно гладкого, однородного теста без комков. Осторожно, используя прихватки, достаю из духовки раскаленную сковороду. Кладу в нее две столовые ложки сливочного масла — оно должно быстро растопиться и покрыть дно. Сразу же вливаю в сковороду подготовленное тесто и быстро возвращаю ее в духовку. Выпекаю блин ровно 15 минут, не открывая дверцу. За это время он сильно поднимется, станет золотистым по краям и пухлым. Вынимаю, даю слегка осесть (он немного опадет — это нормально), посыпаю сахарной пудрой и немедленно подаю, украсив по желанию ягодами или фруктами.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

еда
рецепты
Дания
завтраки
блины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
