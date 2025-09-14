Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 17:05

В Киев прибыл высокопоставленный гость из Европы

Министр обороны Эстонии Певкур прибыл в Киев

Ханно Певкур Ханно Певкур Фото: IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур встретился в Киеве со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Министр обороны Украины в своем Telegram-канале назвал Таллин верным союзником Киева.

Эстония — один из самых преданных наших союзников, и я поблагодарил народ и руководство этой страны за значительную поддержку, — написал Шмыгаль.

Министр обороны также уточнил, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество и участие в международных проектах. Он рассказал о помощи эстонских инструкторов в тренировке военных ВСУ.

Ранее Шмыгаль заявил, что в случае прекращения активных боевых действий Украине все равно придется тратить колоссальные суммы на содержание армии. Так, в 2026 году Киеву потребуется сумма в размере $120 млрд.

Кроме того, министр обороны Украины подчеркнул, что Киев пока не готов вести переговоры с Москвой. По его мнению, для этого пока не сложились условия. Глава ведомства отметил, что его стране нужно больше оружия. При этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что дипломатическое решение украинского кризиса является приоритетом для России.

Украина
Эстония
Денис Шмыгаль
Киев
