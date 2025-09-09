В ГД раскрыли приоритетное для России завершение украинского кризиса Депутат Чепа: кризис на Украине завершится только за столом переговоров

Дипломатическое решение украинского кризиса является приоритетом для России, заявил в беседе с изданием Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, кризис можно завершить только за столом переговоров, но для ускорения процесса необходимо движение на фронтах.

И эффективнее, и быстрее будет именно дипломатический вариант. И конфликт в любом случае закончится только за столом переговоров. Но чтобы это все произошло быстрее, необходимо определенное движение на фронтах, — отметил политик.

Переговоры идут и сейчас, как с США, так и с другими участниками урегулирования. Но чем эффективнее российские военные будут на поле боя, тем быстрее будет проходить диалог на дипломатическом уровне, уточнил Чепа.

По его словам, «переговорный процесс несколько затих», так как с российской стороны есть предложения и достигнутые в Анкоридже договоренности. Но с другой стороны происходит «торможение этих договоренностей». Третьи стороны «пытаются затянуть урегулирование», заключил депутат.

Ранее глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на сделку с Россией в ближайшие месяцы. По его словам, мирный договор фактически будет означать капитуляцию Киева. Рогов выразил мнение, что только обвал фронта заставит Зеленского сесть за стол переговоров.