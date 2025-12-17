Новый год-2026
В Госдуме возмутились словами политика из Румынии о дроблении России

Депутат Чепа назвал больным политика из Румынии после слов о дроблении России

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: АГН «Москва»
Румынский политик, один из руководителей Парламентской ассамблеи Совета Европы Юлиан Булай, который заявил о необходимости дробления России, является больным человеком, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, подобные высказывания являются следствием зависти и глубокого невежества в вопросах истории.

Булай — это больной человек, который не знает истории. Россия — великая многонациональная страна. И я не в ущерб румынам или каким-то другим нациям могу сказать, что они еще находятся на 10 шагов внизу и в научном, и в других потенциалах. Зависть существует среди определенных товарищей, — высказался Чепа.

Ранее Булай признался, что не хочет существования России и желает ее дробления по этническому признаку. По его мнению, РФ является «искусственным государством», состоящим из республик, «неспособных жить вместе».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ранее заявила, что рекомендация ЕС избегать дипломатам из Европы общих фотографий с российскими коллегами звучит странно. По ее словам, европейцы могут принять пожелание Брюсселя только для подстраховки.

