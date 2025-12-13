«От греха подальше»: в ГД ответили на русофобские рекомендации Евросоюза

Рекомендация ЕС избегать европейским дипломатам общих фотографий с российскими коллегами звучат странно, заявила в беседе c NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее мнению, европейцы могут принять пожелание Брюсселя только для подстраховки.

Странная рекомендация, конечно. Они могут принять ее всерьез на всякий случай, от греха подальше, но вообще звучит сомнительно. Чем их не устраивают наши дипломаты? Думают, что они разведчики? Я считаю, что подобные пожелания избегать фотографий с нашими дипломатами ничего не изменят: такая позиция не меняет ничего в отношениях. Мы сотрудничали с иностранными коллегами и продолжим это делать, — заявила Журова.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала страх Брюсселя перед фото с россиянами. По ее словам, для дипломатов из Евросоюза главными оказались фотографии, а не дела. Она также предложила западным дипломатам при введении 20-го пакета санкций против РФ «улететь с планеты», пока на ней есть русские.