13 декабря 2025 в 12:37

«Дело ничто»: Захарова назвала новый русофобский девиз Евросоюза

Захарова новым девизом раскритиковала страх Брюсселя перед фото с россиянами

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Для дипломатов из Евросоюза главными оказались фотографии, а не дела, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала новые рекомендации Европейской службы внешних связей (ЕСВС), в которых сотрудникам западных дипмиссий советуют не фотографироваться с российскими коллегами.

Фотографии все, дело ничто — новый девиз Брюсселя. На мой взгляд, это все полумеры. Вот выход ЕС из ООН, пока там есть Россия, стал бы зрелым решением, — написала Захарова.

Она также предложила западным дипломатам при введении 20-го пакета санкций против РФ «улететь с планеты», пока на ней есть русские. Захарова иронично подчеркнула, что Москва готова предоставить ракету.

Ранее представитель МИД России заявила, что западные страны болезненно реагируют на любые выступления российских дипломатов, воспринимая их как угрозу распространению собственных нарративов. Дипломат в ходе брифинга отметила, что власти этих стран рассматривают любую правдивую информацию со стороны России как опасность.

