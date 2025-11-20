Западные страны болезненно реагируют на любые выступления российских дипломатов, воспринимая их как угрозу распространению собственных нарративов, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, дипломат в ходе брифинга отметила, что власти этих стран рассматривают любую правдивую информацию со стороны России как опасность.

Любое публичное выступление российского дипломата в странах так называемого западного лагеря вызывает обостренную, болезненную реакцию. Там два варианта развития событий: либо не давать трибуну, не публиковать статьи, не размещать интервью, либо, после того, как что-нибудь да вышло, начинать истерику, обвинять, глушить и так далее, — сказала Захарова.

До этого МИД Черногории вызвал посла России Александра Лукашика для объяснений в связи с его заявлениями об участии Подгорицы в программе НАТО по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и обучения. Как отмечал Лукашик, власти Черногории таким образом демонстрируют лояльность зарубежным партнерам и ускоряют процесс интеграции в Европейский союз.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин осудил решение черногорского парламента об участии национальных военных в программе обучения украинской армии в рамках НАТО. По его оценке, такой шаг является позорным и представляет собой попытку Черногории повлиять на ход противостояния между Россией и Украиной.