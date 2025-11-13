Решение Черногории по Украине вызвало в Сербии отвращение Вулин счел позором решение Черногории об участии в механизме НАТО на Украине

Решение парламента Черногории об участии своих военных в механизме НАТО по оказанию помощи Украине в безопасности и обучении (NSATU) можно считать позорным, заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. По его словам, которые приводит РИА Новости, страна решила переломить ход противостояния между Москвой и Киевом, и парламент проголосовал за становление армии частью контингента Североатлантического альянса на Украине.

Не удивляет, что прочерногорские партии и местные сербы по необходимости проголосовали за то, чтобы граждане Черногории погибали на Украине, но то, что партия «Новая сербская демократия» (НСД) дала решающие голоса — это причина не для удивления, а для отвращения, — отметил он.

Ранее бывший заместитель министра экономического развития Италии, ученый и профессор Микеле Джерачи заявил, что Украина стала первой напавшей на Североатлантический альянс страной, ударив по ниткам «Северных потоков». По его словам, при этом европейские лидеры выражают обеспокоенность, что Россия якобы ведет против них гибридную войну.