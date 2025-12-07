Проевропейские члены правительства и оппозиция в Сербии хотят отнять имущество России, сообщил основатель партии «Движение социалистов» и экс-вице-премьер страны Александр Вулин. По его словам, которые приводит Lenta.ru, эти силы также призывают изъять «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS), однако эта ситуация не разрешится без участия Москвы.

Вулин напомнил проевропейским министрам, что Россия многие годы обеспечивала надежное снабжение Сербии по низким ценам. Также он обратил внимание, что сербы обращались к РФ, когда пытались ввести самопровозглашенное Косово в Интерпол или ЮНЕСКО или когда в ООН принимали резолюцию о геноциде в Сребренице.

Также бывший вице-премьер заявил, что Европейский союз испытывает отвращение к Сербии и хочет через нее нанести удар по российской стороне. По словам Вулина, объединение требует от государства введения ограничений, зная, что это не нанесет никакого экономического урона Кремлю.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что в Европейском союзе решили готовиться к войне с Россией к 2030 году. По его словам, Будапешт сделает все, чтобы избежать такого развития событий.