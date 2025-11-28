День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 18:15

«Не стыдятся»: в Сербии объяснили, почему Западу нельзя верить

Вулин призвал не верить Западу после заявления Каллас об истории России

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Ложные заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас об истории Второй мировой войны и роли России доказали необходимость защиты исторической правды, заявил основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин. Бывший вице-премьер Сербии подчеркнул, что подобные искажения подтверждают недопустимость доверия Западу, передает РИА Новости.

Такие заявления — лучшее доказательство того, что ни Россия, ни Сербия не должны верить Западу и молчать, когда они лгут о нас и меняют свою и нашу историю. Не стыдятся потомки нацистов, которые руководят ЕС и многими странами-членами в Генеральной ассамблее ООН, преступлений своих предков, они стыдятся их военного поражения, — сказал Вулин.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что Каллас сознательно распространяет ложную информацию о якобы совершенных Россией «нападениях» на 19 государств за последнее столетие в целях самопиара. По его мнению, подобные заявления вызваны не психическими отклонениями, а стремлением извлечь личную выгоду и укрепить политический образ.

Кроме того, помощник президента России Владимир Мединский саркастически отреагировал на исторические высказывания главы европейской дипломатии, назвав их «калласальными». Чиновник указал на отдельную публикацию с подробным опровержением заявлений о «нападениях» России на различные страны.

